Sokak düğüncülerinden protesto: Salon serbest de sokak neden yasak?

Yakın zamanda sokak düğünü hazırlığı olanlar ile müzisyen ve organizatörler, protesto için Denizli Valiliği önünde toplandı. Polisin bina önünde açıklamaya izin vermemesi üzerine valilik karşısındaki park önünde açıklama yapan düğüncüler, valilikten açıklama beklediklerini söyledi.

Gazete Duvar'dan Ayhan Çimendağ'ın haberine göre Yasağa tepki gösterenlerden Savaş Kocabıyık “Vatandaş mağdur, şehre 50 kilometre mesafede oturuyor, ‘Pamukkale ilçesine düğün salonuna geleceksin’ deniliyor. Tamam gelsin ama 2 bin davetlisi var, bu sefer jandarma ‘Köyden 4-5 otobüs çıkamaz’ diyor, izin vermiyor. Dün salonda yemekleri serbest bıraktılar. Salonda bulaşmayan virüs köylerde mi bulaşıyor? Biz sosyal mesafemizi koruyor, maskemizi takıyoruz, dikkat ediyoruz ama anlamadığımız nokta düğün salonlarında ikramlar açıldı, köylerde neden yasak? Müzisyeni var, çaycısı var, kameramanı var bu işten ekmek yiyen bir dünya insan var” diyerek, tepkisini dile getirdi.

'Biz bu işin açıklaması yapılsın istiyoruz'

Ayrımcılık yapıldığını ve sokak düğünü organizasyonlarında çalışarak geçinenlerin mağdur edildiğini anlatan Kocabıyık, şöyle devam etti:

“Müzisyen arkadaşlar kredi çekti. Kredi borcu var. Pandemi süreci çıktı bin lira dağıttılar alan var mı ben almadım. İstemiyorum da zaten. Geçenlerde bir arkadaş mahalle düğünleri serbestken karakola izin almaya gitti, karakol amiri dedi ki; ‘Boşver mahalleyi salona gidin.’ Bu ne demek oluyor? Biz bu işin açıklaması yapılsın istiyoruz.”

Düğün sahibi Nurettin Sözer de, Acıpayam ilçesinde kendi mahallesinde düğün yapamıyor olmasının mağduriyet yarattığını ifade ederek, “Acıpayam Belediye Başkanı Yeşilyuva’da 17 vaka olduğunu kendisi açıklıyor. Kuyucak’ta vaka yok, bize ‘Yeşilyuva’ya gelin’ diyor. Bu işin mantığı nedir?” diye sordu.

'AVM'den bulaşmayan virüs bizim düğünde bulaşacaksa eyvallah'

CİMER’e de şikayette bulunduğunu, valiliği de her gün aradığını belirten Tugay Özütemiz ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Biz bir senedir bu günleri bekliyoruz. Bir senedir bir dünya masraf yaptık. Ben sadece valiliğe sormak istiyorum. 2 saate düşürdüler düğünü. 2 bin davetliyle 2 saatte düğünü yaptık tamam. Restoranlarda, kahvehanelerde, pazar yerlerinde, AVM’lerde bulaşmayan virüs bizim düğünde bulaşacaksa eyvallah. Kapatalım AVM’leri de. Sokak düğünleri yasak, kapalı salonlar açık.”