Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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