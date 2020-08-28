Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin olarak kısa değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası gündeme ilişkin olarak basın mensuplarına kısa değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı da uyarılarda bulundu.

"Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerekvefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımız, ülkemiz milletimiz için bir uyarı" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bu uyarılara bizler de Müslümanlar olarak tedbirlerimizi ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve 'Bunların devamı aynen gelecek, geliyor' diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah."

Giresun'da yaşanan sel felaketine de değinen Erdoğan, "Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım" ifadesini kullandı.