MSB: Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Türkiye-İran sınırında PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan askerlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.