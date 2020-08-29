Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı: Rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında "200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor" ifadesine yer veren Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum. Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek. Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak. Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak. WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.

Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek. İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek. Polat Makina süper kritik akışkan sistemlerin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak.

Dualus firması, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan bilya vidalı milleri üretecek. Bu bilyalar, güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Bu 10 projeye yakında yenilerini dahil ederek 2 milyar TL'nin üzerinde sabit yatırımı makina sektörüne kazandıracağız.

Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız. Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz.