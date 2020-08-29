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    Erdoğan, 10 projenin detaylarını anlattı: Rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008291042748042-erdogan-10-projenin-detaylarini-anlatti-rekabetci-teknoloji-alaninda-yeni-bir-cigir-acacagiz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir adım attıklarını ve bu program kapsamında Türkiye için kritik öneme sahip ürünlerini tespit ettiklerini belirtti. Erdoğan hazırlanan 10 projenin detaylarına yer verdiği açıklamasında "200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTeknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 

    Sözlerinin başında "200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türk sanayicisi ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, istihdam oluşturmaya devam ediyor" ifadesine yer veren Erdoğan'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

    • "Her ne kadar salgın, beraberinde bazı zorluklar getirse de iş dünyasında yeni kapılar açılmasına vesile oldu. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terk etmedik.
    • İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. Birileri istemese de biz üç kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirmekte kararlıyız. Bunun altyapısını zaten oluşturduk.
    • İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Milyar doların üzerinde değere ulaşan oyun şirketlerimiz, küresel ölçekte ses getirmeye başladı.
    • Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. Ağaç bahanesiyle sokakları ateşe veren, esnafımızın malını mülkünü yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Türkiye'yi kendi karanlıklarına hapsetmek için millet-memleket düşmanı faşist zihniyetle mücadele ettik. Mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Faizci lobilerle mücadele ettik.
    • Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik.
    • 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik. 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. Hastalarını rehin alan bir ülkeyi, dünyada parmakla gösteren bir sağlık sistemiyle biz tanıştırdık.
    • İHA'larda dünyanın en ileri teknolojisine sahip 4-5 ülkeden birisiyiz. Kalkınma yardımlarında milli gelire oranla yine ilk sıradayız. Bir dönem siyasi istikrarla konuşulan bir ülkenin, bugün başarılarıyla, Karadeniz'deki doğal gaz keşifleriyle, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmasıyla gündeme gelmesi gayretin ve inancın bir sonucudur.
    • Devlet, millet sırt sırda verdikçe ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir. Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedeflere değil, orta ve uzun vadeli projeleri de özellikle ele almamız lazım.
    • Tarihi bir adım atıyoruz. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek.

    '10 projenin detaylarına kısaca değinmek istiyorum'

    • 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istiyorum. Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartı ve pompa aksamlarını ilk defa ülkemizde üretecek. Dirinler firmamız, büyük ebatlı rüzgar tirbün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyon liralık katma değer oluşturacak. Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak. WAT motor şirketi, servo motor sistemlerini geliştirecek. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.

    • Akım metal CNC takım tezgahlarını hem geliştirecek hem de seri üretimini gerçekleştirecek. İğrek Makine yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek. Polat Makina süper kritik akışkan sistemlerin seri üretimini gerçekleştirecek. Böylelikle teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz bu sistemler yerli ve milli olacak.

    • Dualus firması, savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan bilya vidalı milleri üretecek. Bu bilyalar, güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Bu 10 projeye yakında yenilerini dahil ederek 2 milyar TL'nin üzerinde sabit yatırımı makina sektörüne kazandıracağız.

    • Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız. Bugün MESS teknoloji merkezini hizmete almanın ve teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını açıklamanın yanında, farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz.

    • 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndan faydalanacak şirketlere başarılar diliyorum. Siz öyle bir adım atıyorsunuz ki; bir, bir defa artık ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ama ithalatı da ciddi manada azaltacak bir adımın banilerisiniz. Ve 'Biz bize yeteriz' projesinin aynı zamanda sizler mimarı olacaksınız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyor kalın sağlıcakla.

    Robotlu açılış: 'Bay Robot ile görüştüm, sinyali veriyorum'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezin açılışını Boston Dynamics firmasının 'Spot' isimli dünyanın en gelişmiş robotunun getirdiği tabletten yaptı. Erdoğan, "Ben de şimdi bay robot ile görüştüm ve sinyali veriyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

     

     

    Etiketler:
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AK Parti, robot, Fabrika, Teknoloji, Recep Tayyip Erdoğan
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