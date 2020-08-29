Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Risk varsa okulları kesinlikle açmayız, Bilim Kurulu'nu izliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'de pandemi koşullarında eğitimde alınacak tedbirlere ilişkin soruları yanıtladı.
Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyle:
- Pazartesi sabah saat 9’da okullarımızda İstiklal Marşı okunacak ve ziller çalacak, çocuklarımızın bize evlerinden eşlik etmelerini bekliyoruz.
- Bu sürecin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlemiş durumdayız. Bütün içerikler gün gün bütün okullarımıza ulaştırılmış durumda.
'Uzaktan eğitimde deneyim kazandık'
- Uzaktan eğitim konusunda marttan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak.
- Canlı ders dışında da öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim olacak.
- Öğrencilere maske dağıtalacak, buna hazırlanıyoruz. Bunları danışıyoruz. Vaka olursa tüm protokoller hazır. Okula girişte ateş ölçmeyeceğiz, yığılma olmasını diye.
- Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğretmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler.
- Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağrımdır.
- Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onların ihtiyaçlarına gidermek.
- Biz televizyondan erişime baktığımızda yüzde 99’a yakın bir etkileşim gördük. Küçük de olsa televizyona erişimde sıkıntı vardı. Bazı öğretmenlerimiz kendi ders ücretlerinden toplayarak televizyon bilgisayar verdi, bu beni çok etkiledi.
'Erişimi olmayan çocukları EBA destek noktalarıyla buluşturacağız'
- Cihazı olmayan 1.5 milyon çocuk var. Nereden biliyoruz? EBA’ya kimler giriyor, kimler ne yapıyor. Bunların hepsini belirliyoruz. Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız.
- Öğrencimiz isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebilir, isterse animasyonlardan izleyebilir, videolardan izleyebilir.
- Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak.
- Bütün kitaplarımız okullara ulaştı. İstisnai olarak bazı okullarda sorun çıkmışsa onlar bu hafta halledilir. Eğitim başladığı günden itibaren velilerimiz okullardan alabilir. Ayrıca destek kitapları da vereceğiz.
- Öğrencilerimiz okula geldiklerinde öğretmenleri tarafından rehber öğretmenler tarafından karşılanacak. 1 hafta boyunca ders olmayacak, uyuma ayrılacak.
'Virüs tespit edildiğinde yapılacaklar belirlendi'
- Öğretmenlerimizin mart ayından itibaren tarihe geçecek gayretlerinin bire bir hikayelerini biliyorum Öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz.
Öğretmenlerimizin çalışma koşullarıyla ilgili karar verirken yetkililere danışıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Virüs tespit edildiğinde yapılacakların hepsi belirlendi.
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Özel okulların yöneticileriyle toplantılar yaptık. Öğretmen uzaktan eğitim yaparken görevinin başında. Okulda servise biniyor mu binmiyor, yemek yiyor mu yemiyor, okulda öğrenci olmadığı için bazı masraflar yapılmıyor. Servis ve yemek ücretleri iade edilmesi için kanaat koyduk. İndirim bekleyen bir velinin hakkını gözetmek tabi ki bizim de işimiz. Vergi kolaylıklarıyla ilgili de kısa süre içinde bazı belirlemeler oluşacak. Özel okulların gereğini yapacağına inanıyorum. Gereğini yapılması konusunda konunun takipçiyiz.
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Öğrencilerin yarısı gelecekse servislerde kapasitenin yarısı kullanılacak. Servislerin de kendi içerisinde getirdikleri standartlar var. Bizim de istediğimiz standartlar var.
- Üniversite sınavında hangi konular olduğunu eylül ayında duyuracağız.
- Risk varsa okulları kesinlikle açmayız, Bilim Kurulu'nu izliyoruz.
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