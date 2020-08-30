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    Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan

    Prof. Dr. Ceyhan: Kovid-19 geçiren annenin sütüne antikor geçiyor

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    Türkiye
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    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan, "Kovid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlar eğer çocuk doğururlarsa anne sütüne o antikor geçiyor. Dolayısıyla anne sütü Kovid-19 geçirmese bile bebek için hastalıklardan koruyan antikorlar gibi birçok koruyucu özellik içerir" dedi.

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Hollandalı bilim insanlarının anne sütünde koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor bulunduğu açıklanan çalışmasında, Kovid-19 geçirmiş annelerin doğan bebeklerine bakıldığını söyledi.

    Bu doğrultuda anne sütünde antikorun incelendiğini belirten Ceyhan, "Kovid-19 geçirmiş ve antikor geliştirmiş kadınlar eğer çocuk doğururlarsa anne sütlerine de o antikor geçiyor. Bu zaten genel bir olaydır; anne sütünün özelliğidir. Anne, anne sütü yoluyla bebeğine verir. Dolayısıyla anne sütü Kovid-19 geçirmese bile bir bebek için diğer hastalıklardan koruyan antikorlar gibi birçok koruyucu özellik içerir" diye konuştu.

    Ceyhan, Kovid-19 geçirmiş annenin kanında ona karşı antikor varsa bebeğine onları da geçirdiğini kaydederek, "Bu bebeği bir süre korur. Bu süre hastalıktan hastalığa değişir. Genellikle bu 4 ay ile 12 ay arasında sürebilir. Bazı hastalıklarda daha kısa, bazı hastalıklara karşı daha uzun olmak üzere devam eder. Bebekte kızamık, suçiçeği, hepatit gibi birçok hastalığın ilk 6 ayda çok daha nadir görülmesinin nedeni de budur. Anne sütündeki antikor çalışması yeni bir çalışmadır; ancak annenin Kovid-19 geçirmiş olması şartıyla. Yani Kovid-19 geçirmemiş bir annenin sütüyle bebeğine Kovid-19'a karşı koruyucu antikor geçirmesi söz konusu da değildir" dedi.

    'Salgını önleyecek özelliği yok'

    Anne sütünün tam anlamıyla etkili aşısı bulunmayan virüse karşı etkili olabileceğinin mümkün olmadığını  vurgulayan Ceyhan şöyle devam etti:

    "Buradaki antikor direkt anneden geliyor. Halbuki biz aşıda direkt kişinin vücuduna zararsız bir şekilde onun mikrobunun bir antijenini verip, kendinin antikor yapmasını arzuluyoruz. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Belki şöyle diyebiliriz; plazma tedavisinde hastalığı geçirmiş olanların antikor içeren kanının sağlıklı kişilere verilmesine benzer bir durum bu. Anne Kovid-19 geçirmemişse zaten böyle bir durum söz konusu değil."

    Rusya - koronavirüs - Moskova
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
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    Prof. Dr. Ceyhan, özellikle risk grubundaki kişiler için anne sütünün salgında koruyucu olabileceğine ilişkin açıklamayla ilgili ise şunları söyledi: 

    "Bence yanlış bir düşünce. Çünkü bu durumun olabilmesi için annelerin yarısından çoğunun Kovid-19 geçirmiş olması lazım. Halbuki oranlar çok alt seviyede. Kanında antikor bulunduran anne oranı örneğin bizde genel toplumu düşünürseniz yüzde 1 ile 2 civarındadır. En yüksek yerde yüzde 7 civarında bulunuyor. Dolayısıyla bir salgını önleyecek özelliği yok. Ayrıca bu bir süre bebeği korur. Diyelim ki çocuğu 6 ay korudu, 6’ncı aydan sonra koruyucu özelliği kalmayacaktır. Onun için anne karnından da geçen antikorlar var. Diyelim ki anne Kovid-19 geçirdi, sadece anne sütüyle değil çocuğu rahminde taşırken de zaten bebeğe antikor veriyor. Bir süre sonra o da azalıyor. Anne sütü aldığı sürece oradan da antikor alıyor. Anne sütünden aldığı antikor, anne karnındayken geçirilen enfeksiyonun oluşturduğu antikor kadar yüksek düzeyde olmuyor. Özellikle 3-4 günlükteki anne sütü, son derece kıymetlidir. Genel anlamda koruyuculuk içeren birçok bağışıklık maddesi barındırıyor." 

    Etiketler:
    Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs aşısı, Türkiye, Koronavirüs, Antikor, anne sütü, Kovid-19, Mehmet Ceyhan
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