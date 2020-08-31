İçişleri: Musa Orhan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edildi

İçişleri Bakanlığı, 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan ile ilgili olarak açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli 'Devlet memurluğundan çıkarma' cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edildi."