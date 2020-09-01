Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden IŞİD'in 'Türkiye emirinin' önemli planlarla tutuklandığını açıkladı.

Soylu, yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" ifadelerini kullandı.

DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...



Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020

Soylu ardından gazetecilere yaptığı açıklamada yakalanan kişinin Mahmut Özden olduğunu açıkladı:

İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı nereden almış ve netice itibariyle Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı. Adana'da yakalanıp tutuklanan 'DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu' Mahmut Özden'in oğlu ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı https://t.co/7QDmF8DYqB pic.twitter.com/NJ96J2Ld6a — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 1, 2020 ​

Operasyonların daha da genişletilip en nihayetinde evinde yapılan aramalarda dijital materyaline ve bilgisayarına el konuldu. Bilgisayarında da elde edilen süreçlerde gerek Irak gerekse de Suriye'de sürekli talimatlar aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye'de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı bir takım silahların mühimmatların gömüleceği yerler ve bunların kimlerle irtibatlanacağı ve yine aynı zamanda yine bir takım grupların özellikle Türkiye'de ekonomik açıdan zarar verebileceği değerlendiren gruplara da eylem yapmak ve yine aynı zamanda da bununla birlikte siyasi ve devlet adamların kaçırılıp Suriye tarafına götürülmesi hususunda bir planlar içerisinde olduğu çok net bir şekilde oradaki aldığı talimatlar ve uygulama planlarıyla ele geçirildi.

Şu anda onunla bağlantılı elimizde sorguları devam eden DEAŞ mensupları söz konusu. Elbette ki burada emniyet teşkilatımızı, istihbarat teşkilatımızı, İstanbul emniyetimizi tebrik ediyorum. Hakikaten önemli çalışmayı ortaya çıkardılar. 'DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri'nin yakalanması sonrası Soylu: Tabii kafamı karıştıran başka işler de var. Aslında DEAŞ'a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım https://t.co/7QDmF8DYqB pic.twitter.com/kla49fFxAS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 1, 2020 ​

Vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Tabii kafamı karıştıran başka işler de var, o da şu: Aslında DEAŞ'a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken güya sözde eylemlerin planlandığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım. Kimin motivasyon sağladığına ve nerelerin motivasyon sağladığına bakmak gerekir. Arkadaşlarımız bununla ilgili de değerlendirmeleri, çalışmaları yapıyorlar. Buna ait riski de ölçmeye buna karşı önlem almaya çalışıyoruz.

#CANLI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yapıyor https://t.co/cIiUPB1dxm — Habertürk TV (@HaberturkTV) September 1, 2020

​Adana'da yakalandı

Haber Türk'ün aktardığına göre de Adana’da yapılan bir operasyon ile yakalanan Özden sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi.

İstanbul’da bir operasyonla ele geçirilen Hüseyin Sağır isimli IŞİD militanının sorgusunda edindiği bilgiler ile hareketliliğini mercek altına alan güvenlik birimleri örgütün Türkiye içindeki önemli faaliyetlerine ve isimlere ulaştı.

Sağır'ın yakalanmasının ardından örgütün en üst kademedeki isimlerinden Özden'i ise polis Adana’da yakaladı. Özden’in yakalandıktan sonra üzerinde Türkiye’de yapılması planlanan eylemlere dair bazı şifreli belgelerin de yakalandığı öğrenildi. Planlarda bazı siyasetçilerin kaçırılması ve siyasetçiler üzerinden propaganda yapmayı amaçladıkları ortaya çıktı.