Atını yumruklayan jokey Halis Karataş'ın cezası belli oldu

Veliefendi’de toplanan Komiserler Kurulu, Arts Man isimli ata şiddet uygulayan jokey Karakaş'a 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verdi.

TV100'ün haberine göre, Karataş, cezası süresince yarış tesislerine de giremeyecek.

'Böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim'

Jokey Karataş olayın ardından kendisine verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül’den itibaren 1 ay boyunca at binmeme kararı aldığını duyurmuş ve şunları söylemişti:

"Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim, bugüne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur.

Bu nedenle bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim.

Bu sebeple pazar günü yapılacak Gazi Koşusu'nda at binip binmemeyi bile sorguladım. Ancak yakın çevrem tarafından Kahraman Ekürisinin yarışa 3 gün kala jokeysiz kalmasının onlara büyük bir haksızlık olacağına ikna edildim.

Bunun yarışta at binmek için bir bahane olduğu da düşünülmesinin lütfen. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusu'nda kazanacağım montu hayvanları koruma derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim.

Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eyül'den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum. Ancak bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim"

Halis Karataş: Arts Man ve ilgililerinden özür diliyorum, verdiğim tepki kabul edilebilir değilhttps://t.co/ZJvyuYETHc pic.twitter.com/fBvxiffWK5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 26, 2020

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