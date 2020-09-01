Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşireye cinsel saldırı tehdidinde bulunan Kaan Altınok adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat’ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok, Manavgat’ta adliyeye çıkarıldı.

Altınok, basın mensuplarının, "Neden hakaret ettiniz?" sorusuna ise "Ben hakaret etmedim" şeklinde yanıt verdi.

Süleyman Kaan Altınok’un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi.