MEB, sosyal etkinlik faaliyetlerinde çevrimiçi uygulamaların da yer aldığı düzenleme hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge, yürürlüğe girdi.

Bakanlık internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler ve öğretim sürecinin uzaktan gerçekleştiriliyor olması, çevrimiçi uygulamalar yaşamın ayrılmaz bir yer almaya devam edecek. Sanal üniversite tanıtımları, çevrimiçi yarışmalar düzenlenmesi gibi birtakım çevrimiçi uygulamalar başvurularının alınması öngörüldüğünden sosyal etkinlik tanımı güncellendi ve tanımın içine çevrimiçi uygulamalar da eklendi.

Ayrıca ticari amaç güdülen veya katılımcılardan ücret talep edilen sosyal etkinliklere izin verilmeyecek.

Sosyal etkinlik izin başvuruları, başvuru evrakının ilgili birime ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Resmi kurum ve kuruluşlardan görüş istenilmesi durumunda bu süre 15 gün daha uzatılabilecek.

Yönerge ile sosyal etkinlik başvurularında kişisel verilerin elde edilmesi ve kullanılmasına yönelik taleplerle ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, sosyal etkinliklerin hiçbir aşamasında, katılımcıların açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenemeyecek. Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılamayacak, üçüncü kişilere verilemeyecek ve sosyal etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecek.

Öğrencileri siber suçlardan koruma amaçlı düzenlemeler

Birçok etkinlik başvurusuyla ilgili sosyal medya hesaplarının açıldığı, internet sayfalarının kullanıldığı ancak bu hesapların ve sayfaların çoğu zaman başvuru evrakında belirtilmemesinin önüne geçebilmek ve öğrencilerin karşılaşabileceği siber suç ve zorbalıktan korumak adına çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda, etkinliklerin Bakanlık merkez teşkilatı tarafından yerinde denetim amacıyla saha ziyaretlerinin yapılabilecek ve ayrıca çevrimiçi etkinlikler de gerekli hallerde denetlenebilecek.

Sosyal etkinlik izin başvurularında, etkinliğin bütçesi, bütçe kaynakları, ayrıntılı faaliyet planı, faaliyet takvimi ile varsa etkinliğe ait internet sayfası ve sosyal medya hesaplarının bilgileri yer alacak. İnternet sayfasında veya sosyal medya hesaplarında yer alan etkinliğe dair bilgilerle ilgili birime gönderilen materyal arasında uyum olması gerekecek.