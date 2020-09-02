Demet Akalın: Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım

Demet Akalın ve Alişan önceki gün Etiler, Elbet Restoran’dan çıkarken görüntülendi. Akalın, geçen aylarda pandemi nedeniyle kızı Hira’yı evde okutmayı düşündüğünü söylemişti.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Akalın, fikrini hayata geçirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Şimdilik online eğitimi devam ediyor. Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum...”

Alişan'ın esprisi: Masraf büyüdü, sabahları program yapıp öğleden sonra ek iş yapmayı düşünüyorum

İkinci kez baba olmaya hazırlanana Alişan ise, “Şu an bebeğimize kız odası yapıyoruz. Masraf büyüdü. Sabahları program yapıp öğleden sonra ek iş yapmayı düşünüyorum” diyerek espri yaptı.