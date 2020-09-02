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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız

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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'daki sele ilişkin olarak "En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunduğu Dereli ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, selin yaşandığı 22 Ağustos'un üzerinden 10 gün geçtiğini, bu süre içerisinde bilhassa Dereli ve Doğankent ilçe merkezlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

    Selde en fazla hasarın Dereli ilçesinde oluştuğunu anımsatan Kurum, o andan itibaren bütün bakanlıkların üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek üzere sahada gece, gündüz demeden çalışmalarını seferberlik ruhu içerisinde yapmaya gayret gösterdiklerini aktardı.

    Kurum, bunu yaparken vatandaşlarla bir ve beraber olduklarının altını çizerek bakanlıkların, valinin, milletvekillerinin, kaymakamların, belediye başkanlarının, vatandaşların yaralarını sarmaya gayret gösterdiklerini vurguladı.

    Bakan Kurum, 7-8 gün içerisinde Dereli'yi eski haline büyük bir oranda getirdiklerine dikkati çekerek, "Altyapı tamamen çalışıyor, içme sularımız verildi, kanalizasyon, yağmur suyumuz onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı" diye konuştu.

    İki gün önce Giresun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dereli ve Giresun için yapılması gereken her türlü projenin hayata geçirilmesi için gerekli talimatları kendilerine verdiğini aktaran Kurum, o doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

    Kurum, daha önce Karadeniz'e ilişkin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıklarını belirterek şöyle devam etti:

    "Eylem Planı çerçevesinde aslolan dere güzergahı üzerindeki yapıların kaldırılması, yine taşkın riski altındaki yapıların kaldırılması, bu alanların peyzaj, yol düzenlemeleriyle, parklarla, meydanlarla yaşanabilir alanlar haline dönüştürülmesi sürecinde projelerimizi geliştiriyoruz. Yeni Dereli'yi inşa etmek adına çok önemli bir adım atıyoruz. Şehir merkezinde, hemen solumuzda bulunan dere taşkın kotu altında kalan ne kadar yapı varsa, bu yapıları kaldırarak taşkın kotunun üzerinde bir kot belirleyerek yeniden inşa edecek çalışmalarımızı başlattık. Şehir merkezinde bu taşkın riski altındaki konutlarımızı, dükkanlarımızı yenilerini yapmak suretiyle sürecimizi, projemizi başlatmış olduk."

    Hızlı bir şekilde vatandaşlarla görüşmek üzere hem Dereli'de hem de Doğankent'te ofisleri açtıklarını aktaran Kurum, sabahleyin Doğankent'te yaptığı incelemeler sırasında vatandaşlara taşınma, kira yardımı ve mülklerinin bedellerine ilişkin bilgilendirme yaptığını kaydetti.

    Kurum, vatandaşların geçici taşınma alanlarına taşınmaları noktasında da yardımlar yaptıklarına işaret ederek, taşınma işlemlerinin de belediye, kaymakamlık ve vatandaşın el ele vermesi ile yapılmaya gayret gösterildiğini söyledi.

    Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İnşallah Dereli'mizde de bu projeyi gerçekleştirdiğimizde, inanın bu bölgeden geçen herkesin Dereli'ye uğrayıp 'Ne güzel bir ilçeymiş, hem güzel bir dereymiş, doğası ne kadar güzelmiş' diyeceği bir proje ki bu proje de Karadeniz mimarisine uygun bir şekilde yapılacaktır. Yine Eylem Planı çerçevesinde bakanlıklarımızla birlikte tüm Karadeniz'e ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılması gereken dere ıslahları, yapılması gereken yollar, yollarla ilgili kesitler. Bu taşkın riski ki 130 kilogram yağış bir saatte düştü. Dolayısıyla artık iklim değişikliğinin etkilerinin ve şiddetinin giderek arttığını tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de görmeye devam ediyoruz. Şiddeti artıyor, miktarı artıyor ve etkisi de geçmişe oranda artıyor."

    Giresun'un, en yaşlı şehir unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Kurum, "Giresun halkımız Türkiye'nin en uzun yaşayan halkları arasında galiba birinci sırada. En yaşlı şehir unvanı elinde. Buradaki doğa ve insanlarımızın açıkçası kişilikleri, onların uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Görüştüğümüzde 100 yaşındaki amcalarımız, 'daha önce biz afetler yaşadık ama bu afet hepsinden daha farklıydı' diyor. Tabi burada iklim değişikliğinin etkileri giderek artıyor. Biz de bu etkileri azaltmak adına eylem planlarımızla çalışmalarımızı yapacağız" ifadesini kullandı.

    'Giresun halkına teşekkür ediyorum'

    Kurum, yaşanan afet karşısında vatandaşın çok vakur duruş sergilediğini ifade etti.

    Gittikleri her yerde vatandaşın, "Devletimiz var olsun, devletimiz bize yapılması gereken her türlü yardımı yaptı" dediklerini anlatan Kurum, "Bu noktada bize destek oldular, her zaman yanımızda oldular. Ben buradan bir kez daha sizlerin huzurunda tüm Giresun halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Bakan Kurum, üzerlerine düşen sorumlulukları hızlı bir şekilde yerine getirip, bir daha Dereli'yi de Doğankent'i de bu duruma sokmayacak şekilde çalışma yaptıklarını aktardı.

    Karadeniz'de diğer illerde de çalışmaları olduğunu vurgulayan Kurum, "Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da yine dere güzergahı üzerinde yapılara ilişkin rezerv konutlar yapıyor ve taşınma sürecini tamamlıyoruz. Belirlemiş olduğumuz riskli yapıların yıkım sürecini de yine valiliklerimiz, belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz" dedi.

    'Biz iş yapmaktan, hizmet etmekten imtina etmeyiz'

    Kurum, bir gazetecinin, "İklim değişikliği ile saatte metrekareye 150 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bundan sonra bu tarz durumlarla karşı karşıya kalınmaması için özellikle yöre insanlarına nasıl bir çağrıda bulunursunuz?" sorusu üzerine, şunları dile getirdi:

    "Biz bir deprem bölgesiyiz. Ülkemizin nüfusuna baktığımızda yüzde 70'i deprem bölgeleri üzerinde yaşıyor. Aynı şekilde bölgesel olarak baktığınızda çok fazla sel ve heyelan riski altında bulunan yerleşim yerlerimiz var. Dolasıyla biz depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Deprem riski altındaki binaların dönüşümünü vatandaşımızla birlikte yürütüyoruz. İnşallah sel ve heyelanla ilgili de bu eylem planı çerçevesinde vatandaşımızın risk altında bulunduğu tüm alanlara ilişkin gelsinler belediyelerimize bildirsinler. Biz iş yapmaktan, hizmet etmekten imtina etmeyiz. Yapılması gereken, taşınması gereken ne kadar konut varsa, ne kadar ıslah işi varsa belediyelerimizle, ilgili bakanlıklarımızla birlikte bunu yapacağız."

    Kurum, milletle bu süreçte el ele vererek yaraları sardıklarının altını çizerek, "Bundan sonra afetlerde, sellerde, heyelanlarda daha az yara almak, bu sellerden, afetlerden daha az etkilenmek adına yine hem yapılaşmalarımızı hem de dere güzergahı üzerinde işgal altındaki alanların boşaltılma sürecini birlikte vatandaşımızla el ele yapmak istiyoruz" diye konuştu.

    Bu konularda çalışmaları olduğunu aktaran Kurum, "Vatandaşlarımızdan da ricamız, dere güzergahı üzerinde varsa risk altındaki yapıları kaymakamlıklarımıza, belediyelerimize müracaat etsinler. Biz, onları mağdur etmeyecek şekilde bu süreci onlarla birlikte yönetmek istiyoruz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaması adına da burada kararlılığımızı vatandaşımızla birlikte sahada gösterip, bu mağduriyetlerden en az şekilde etkilenecek projeleri yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Kurum, "Dereli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bir takvim var mı?" sorusu üzerine de Dereli'deki çalışmaları başlattıklarını söyledi. "2021 yılının ilk 6 ayında projelerimiz bitmeye başlayacak" ifadesini kullanan Kurum, "En geç 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızın sağlam, güvenli konutlarında, yürüyüş yollarında, yeşil alanlarda yaşayabileceği yeni bir Dereli'nin inşasını hep birlikte gerçekleştirip 2021 yılı bitmeden de teslim edeceğiz" dedi.

    Bakan Kurum, "9 gündür bölgedesiniz, ne zaman döneceksiniz?" sorusunu ise "Yorulduk ama huzurluyuz, mutluyuz. Vatandaşımızın o gülen yüzünü görünce yeniden motive oluyoruz. İnşallah yeni projelerimizi yaptığımızda daha da mutlu olacağız. Bizim burada işimiz ne zaman biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa eğer burada olmayacağız. Biz gitsek dahi ekibimiz sürekli burada vatandaşımızla. Vekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız burada birebir süreci takip edeceğiz" diye yanıtladı.

    Etiketler:
    inşaat, Sel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum
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