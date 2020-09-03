Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi: Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım

Demet Akalın, "Hira’ya sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım" şeklindeki açıklaması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım" yanıtını verdi.

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın eğitimiyle ilgili olarak verdiği "Aynı sitede oturduğum arkadaşlarımla toplanıp özel öğretmen tutacaktık. Ama herkes taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şikayetçi değilim. Ama ilerleyen günlerde ne olacak bilmiyorum" demecine yöneltilen eleştirileri yanıtladı.

Akalın, "Zannedersin çocuğu lord okuluna yazdırdım! Okul açılırsa okula gidecek dert yapmayın. Burs verdiğim çocuklar adam oldu onu yazın daha faydalı bilgi" ifadesini kullandı.

Zannedersin cocugu lord okuluna yazdırdım!!! Okul açılırsa olula gidicek dert yapmayın🤫burs verdiğim cocuklar adam oldu onu yazın daha faydalı bilgi👊🏼 — Demet Akalin (@DemetAkalin) September 2, 2020

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