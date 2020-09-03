Bursa Valisi Canbolat tepkili: Her gün basında yer alan olumsuz pandemi görüntüleriyle anılır hale geldik

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Sevgili Bursalılar, her gün basında yer alan olumsuz pandemi görüntüleri ile anılır hale geldik. Lütfen üç temel kurala uyalım, uymayanları uyaralım. Riskli iller içerisindeyiz ve vaka sayımız artmaktadır.Bu durumdan ancak sizlerin dikkati ile kurtulabiliriz" dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Kurallara uymayan vatandaşlara tepki gösteren Canbolat, "Sevgili Bursalılar, her gün basında yer alan olumsuz pandemi görüntüleri ile anılır hale geldik. Lütfen üç temel kurala uyalım, uymayanları uyaralım. Riskli iller içerisindeyiz ve vaka sayımız artmaktadır. Bu durumdan ancak sizlerin dikkati ile kurtulabiliriz" dedi.

Sevgili Bursalılar, her gün basında yer alan olumsuz pandemi görüntüleri ile anılır hale geldik.Lütfen üç temel kurala (MASKE/MESAFE/ TEMİZLİK)uyalım,uymayanları uyaralım.Riskli iller içerisindeyiz ve vaka sayımız artmaktadır.Bu durumdan ancak sizlerin dikkati ile kurtulabiliriz — Y a k u p C A N B O L A T (@YakupCanbolat) September 3, 2020

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