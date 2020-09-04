Pakdemirli: Ormanlarımız adeta şu an barut gibi

Denizli'nin Çardak ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu.
Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- 300-350 hektarlık bir alan etkilenmiş olabilir. Ama yarısının yanmadığı düşünülüyor. Kabaca 200 hektarın yandığı değerlendiriliyor. Her yangında etkilenen alan konusu merak edildiği için kabaca bir hesap yaparak açıkladık.
- Taşköprü'deki yangın kontrol altında. Çorum ve Sinop Boyabat'ta yangınlar devam ediyor. Denizli'deki yangın kontol altında, soğutma çalışmaları gün boyu sürecek.
- Meteorolojik şartlar ortada, hava çok kuru ve sıcak. Ormanlarımız adeta şu an barut gibi. Arkadaşlarımız gün boyu takip edecek.
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