Otobüse maskesiz alınmayınca sileceklere tutundu

Antalya'da bir kişi maske takmadığı için alınmadığı otobüsün sileceklerine tutundu. Bir süre otobüsle ilerleyen kişi, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.

Sabah saatlerinde Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Aşık Veysel caddesi üzerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz binmeye çalışan bir yolcu ile sürücü arasında sözlü tartışma yaşandı.

Kısa süren tartışmanın ardından şoför, yolcuyu otobüse almadı. Adı öğrenilemeyen yolcu da duruma tepki göstermek için seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu.

Yol kenarına fırladı

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre bir süre otobüsle ilerleyen yolcu, aracın hızını arttırması üzerine sileceği kırarak, kendini yol kenarına attı.