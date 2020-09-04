Altun: Otoyol mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyoluyla ilgili olarak "Mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyoluyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımına bir video da ekleyen Altun, "Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık" dedi.

Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık 🙃 pic.twitter.com/U6RUYxhZcS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 4, 2020

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