Altun: Otoyol mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabında bugün açılışı yapılan Ankara-Niğde otoyoluyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımına bir video da ekleyen Altun, "Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık" dedi.
Bugün açılan Ankara-Niğde yolu mesafeyi o kadar kısaltmış ki Cumhurbaşkanımız dönüş yapmasa kendimizi bir anda Niğde'de bulacaktık 🙃 pic.twitter.com/U6RUYxhZcS— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 4, 2020
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