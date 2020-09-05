Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın tutuklanma talebi reddedildi

Yalova Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü gününde yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Yalova Belediyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında görülen davanın üçüncü gününde yargılanan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında verilen tutuklama talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Dava bitiminde ise adliye binası önünde sanıkların yakınları arasında yaşanan arbede sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Yalova Belediyesi’nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin´in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli´de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Özcan (30) olmak üzere 18 kişi tutuklandı.

Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Polisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alınmıştı.