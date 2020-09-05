Emlak Konut, Kanal İstanbul güzergahında 2 milyon metrekarelik arazi aldı

Emlak Konut GYO, Kanal İstanbul güzergahında yaklaşık 2 milyon metrekarelik arazi satın almak için TOKİ ile protokol imzaladı.

Tartışmaların odağındaki Kanal İstanbul projesinin güzergahında kalan Küçükçekmece Gölü kıyısındaki toplam 1 milyon 971 bin 786 metrekarelik arazi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Emlak Konut GYO, 3 Eylül 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulunarak yaklaşık 2 milyon metrekarelik araziyi TOKİ’den satın almak için 28 Ağustos 2020 tarihinde protokol imzaladıklarını açıkladı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı mülkiyetindeki Avcılar, Firuzköy Mahallesinde bulunan toplam 1 milyon 971 bin 786 metrekare büyüklüğündeki dört parselin, imar uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689 bin metrekarelik kısmı değerlemeye tabi tutuldu.

1.42 milyar bedel

Bildirimde, “Yaklaşık 689,049.05 metrekare yüzölçümlü imar parsellerinin 1 milyar 420 milyon TL (KDV Muaf) bedel üzerinden şirketimizce satın alınmasına ilişkin; şirketimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır” denildi.