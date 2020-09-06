'IŞİD'in istihbaratçısı' örgüt içi hesaplaşma nedeniyle işkenceyle öldürülmüş

Konya'da 22 Temmuz'da evinin önünden plakasız minibüsle kaçırılıp dağlık arazide saatlerce işkence gören ve hastanedeki tedavisinin 12. gününde hayatını kaybeden Emrah Ağar'ın IŞİD'in 'istihbaratçısı' olduğu ve örgüt içerisindeki hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ağar dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve dinden çıktığı ileri sürüldü; yine örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Takva' grubunun hocalarından Abdulsamet Demir'in azmettirmesi sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Demir'in yakalanması için çalışma sürerken, şüphelilerden Naci Ölmez, kardeşi Sedat Ölmez ve Abdullah Akdoğan tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle yüzde 90 oranında raporu bulunan diğer şüpheli Emrah Ölmez ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polisin incelemeleri sonucu sonucu Ağar'ın bağlı bulunduğu grup ve Takva grubu arasında yaklaşık 1 yıldır husumet bulunduğu belirtildi. Ağar'ın içerisinde bulunduğu grubun, geçen yıl Sedat Ölmez'i aynı dağlık araziye kaçırdığı, "Sen dinden çıkmışsın' diyerek ellerini ve ayaklarını bağlayıp işkence ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki sorgularında 3 gün boyunca konuşmayan ve sonunda suçlarını itiraf eden şüphelilerin, cinayeti de Emrah Ağar'ın dini toplantılara katılmaması, örgütün istediği gibi bir yaşam sürmemesi ve dinden çıktığını ileri sürerek öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.