Çankırı Valisi Ayaz: Vaka ve vefat sayılarımız artıyor, hastanemiz her gün daha fazla koronavirüs hastasını kabul ediyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ildeki yeni tip koronavirüs vaka ve vefat sayılarının arttığını söyledi. Ayaz, "Kurban Bayramı'ndan bu tarafa artış devam etmekteydi. Maalesef son 1 hafta içinde bu hızlandı. Vaka ve vefat sayılarımız artmakta, hastanemiz her gün daha fazla koronavirüs hastasını kabul etmekte" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son hafta günlük hasta sayısında artış yaşanan ilk 5 il arasında Çankırı'yı da saymasına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın sürecinde istemedikleri bir noktada olduklarını belirtti.

"Bu süreçte vatandaşlarımızdan öncellikle isteğimiz, önümüzdeki 15 gün her türlü gereksiz hareketten kaçınmaları" diyen Ayaz, şöyle devam etti:

"Evde kalmalarını, sosyal hayatlarına ara vermelerini, kesinlikle misafir kabul etmemelerini, gereksiz yere hiçbir şekilde dışarı çıkmamalarını, çıksalar da en kısa sürede evlerine dönmelerini ve özellikle hem dışarıda hem de kalabalık mekanlarda başkalarıyla muhatap olurken her zaman maske, mesafe kurallarına uymalarını, hijyene dikkat etmelerini istiyoruz."

Daha fazla hasta ve vefatla karşı karşıya kalınmaması için kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Ayaz, "Kurban Bayramı'ndan bu tarafa artış devam etmekteydi. Maalesef son 1 hafta içinde bu hızlandı. Vaka ve vefat sayılarımız artmakta, hastanemiz her gün daha fazla koronavirüs hastasını kabul etmekte" diye konuştu.

'Kamu kurum ve kuruluşlarına 'HES Kodu' olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacak'

Artan vaka sayıları karşısında ilave tedbirler alacaklarını bildiren Ayaz, şunları söyledi:

"Bugünden sonra hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına 'HES Kodu' olmayan vatandaşlarımız giriş yapamayacaklar. 'HES Kodu' uygulamasında bir katılaşma, daha doğrusu kamusal alanlara girişte katılaşmaya gidiyoruz. Denetimlerimiz, sürekli olarak bizler, ekiplerimiz sahadaydık, buna devam edeceğiz. Düğünlerle ilgili olarak 81 il genelinde bir yasak geldi. Önümüzdeki süreçle ilgili değerlendirme yaptık, yeni değerlendirmelerimiz mutlaka olacak."