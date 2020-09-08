Antakya’da orman yangınına müdahale devam ediyor

Samandağ ilçesine yakın bir ormanlık alanda Cumartesi günü saat 10.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle Pazar günü öğle saatlerinde alevler yeniden yükseldi ve Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve 800 personelle müdahale edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını takip etmek için Pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi Ballıöz Mahallesi’nde geçirdi. Gece saatlerinde karadan müdahale yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. Bakan Pakdemirli’nin bölgedeki takibi sürerken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.