Selçuk Üniversitesi'ndeki tecavüz iddiası sonrası profesör ve akademisyen açığa alındı

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Rektörlük, 'tecavüz, şantaj, hakaret ve tehdit'le suçlanan Prof. Dr. H.S.Ç. ile şikayetçi olan akademisyen Ö.G.H.'yi başlatılan idari soruşturmayla açığa aldı.

Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli 2 akademisyen arasındaki iddialar yargıya taşındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya göre, Selçuk Üniversitesi'nde görev yapan Ö.G.H. ile H.S.Ç. arasında bir süre ilişki yaşandı. Ö.G.H. ayrılmak isteyince, Prof. Dr. H.S.Ç. tarafından tecavüze uğradığını, tehdit edildiğini iddia etti.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre rektörlük, akademisyenler hakkında idari soruşturma başlatıldığını ve iki kişinin açığa alındığını duyurdu.

Rektörlüğün açıklaması şu şekilde:

"Basın organları ile sosyal medyada çıkan, Selçuk Üniversitesi'nin ve toplumumuzun etiğiyle uyuşmayan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması gerekli görülmüştür. Üniversitemizde görevli iki öğretim üyesi arasında yaşandığı iddia edilen olay, savcılığa intikal etmiş olup Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da ivedi bir şekilde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, idari soruşturmanın selameti açısından, bahsi geçen iki öğretim üyesi görevden uzaklaştırılmış olup konunun hukuki süreci devam etmektedir."