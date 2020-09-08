AK Partili Bostancı: Ölüm cezasını konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda çok yüksek bir mutabakat gerek

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeniden gündeme getirilen idam cezası tartışmasıyla ilgili olarak “Tekrar çeşitli suçlara ilişkin ölüm cezasını konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda çok yüksek bir mutabakat gerekir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yeniden gündeme getirilen idam cezası tartışmasıyla ilgili olarak Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye’de en son idam cezaları 12 Eylül döneminde uygulandı. Daha sonra, uzun yıllar var olmasına rağmen fiilen uygulanmadı" diyen Bostancı, şöyle devam etti:

"Nihayet parlamento da bizden önceki dönemde yüksek bir ‘evet’ oyuyla kaldırdı. Partiler arasında bir mutabakat vardı, o çerçevede kaldırıldı. Türkiye’de hepimizin içini acıtan dramatik olaylar yaşanıyor. Bunlara karşı çok çeşitli duyarlılıklarımız, öfkelerimiz, kızgınlıklarımız muhakkak olur. Hukuk da esasında bunlara çok çeşitli cezalar takdir ediyor. Tekrar çeşitli suçlara ilişkin ölüm cezasını konuşabilmek için toplumda ve parlamentoda çok yüksek bir mutabakat gerekir. Böyle bir mutabakat olmaksızın adım atmak doğru olmaz.

'Sosyal medya üzerinden bir linç kültürü teşekkül ediyor'