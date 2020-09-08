AK Partili Durgut'tan Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'na: Paçavranın yazarı

AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, kişisel Twitter hesabı üzerinden Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu'na ve gazeteye tepki gösterdi.
Karahasanoğlu'nun çocuk istismarı suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah için kullandığı "Şu an için çok kesin bir şey söylemek istemiyorum.. Ayrıntısını henüz net olarak öğrenemediğimiz, ağzı bozuk bir babanın iftiraları mı, yoksa ahiret inancını damarlarında akan kan kadar yakın hissedemeyen, ne oldum delisi şımarık bir şeyh mi, anlamak için biraz daha zaman ister", "Ha, şunu da hemen söylemeliyim... Küçük kıza istismar olarak gösterilen eylemden çok daha öncesinden başlar, o tarikat evindeki kişilere benim eleştirilerim... Erkeğin olduğu bir yerde, mutfak işleri için de olsa, evin dışından yabancı bir kadının orada ne işi var? Evin dışından kadının, 12 yaşındaki kızının orada ne işi var?" ifadelerini alıntılayan Durgut, şunları kaydetti:Twitter
- "İnsaniyetten, İslamiyetten, ahlaktan ve vicdandan birazcık nasibi olan herkesin bütün hücreleriyle isyan edeceği, lanetliyeceği bir olayı ne kadar da empatik bir dille nasıl da büyük bir anlayışla ve soğukkanlılıkla kaleme almış bay yazar(!).
- Büyük bir camianın namuslu kadınlarına fahişe demekte bir beis görmeyen paçavranın yazarı, esfeli safiline inmiş ahlaksız, sapık tecavüzcüye ise şımarık demekle iktifa ediyor."
Büyük bir camianın namuslu kadınlarına fahişe demekte bir beis görmeyen paçavranın yazarı , esfeli safiline inmiş ahlaksız, sapık tecavüzcüye ise şımarık demekle iktifa ediyor!— m.p.tuba durgut (@pervintuba) September 7, 2020
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