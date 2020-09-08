RTÜK: Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), araştırmacı-yazar Erol Mütercimler'in imam hatiplerle ilgili olarak kullandığı "Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor" ifadesi nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/LXQe5nCezu — RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 8, 2020

​ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da imam hatip camiasını bu konuya tepki vermeye davet etmişti. Çal, "ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hemen hızlı şekilde avukatlarımıza talimatı verdik. Bu konuyla ilgili hukuki süreci hızlı şekilde başlattık. 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde tüm illerimizdeki imam hatipliler derneklerini aynı davayı açması için teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda teyakkuz halindeler, onlar da çok inanılmaz tepki koymuş durumdalar. Erol Mütercimler denen bu adama dava açacaklar" demişti.

Tüm imam hatip mezunlarının davaya destek vermesini isteyen Çal, "Çünkü ortaya koymuş olduğu yaklaşım çok çirkin, sanki imam hatipler tecavüzcü yetiştiriyor, sanki imam hatipliler hırsız yetiştiriyor gibi bir yaklaşım tarzı var. Şu anda ülkeyi yöneten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın TBMM Başkanımız ve birçok bakan olmak üzere imam hatipli. Birçok genel müdür ve bürokratlarımız imam hatipli. Tamamını bu süreçte töhmet altında bulunduran bir yaklaşım tarzıyla böyle bir açıklama yapıyor olması çok çirkin ve kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.