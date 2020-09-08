Babacan: Tedavim evde sürecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni bir açıklama yaptı.

"Kovid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi" diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum. Tüm Kovid-19 hastalarına acil şifalar diliyorum."

Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.



Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) September 8, 2020

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