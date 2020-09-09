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    Taksici Murat Yavuz koltukta unutulan 1 milyon 250 bin TL değerindeki altını geri verdi

    1 milyon 250 bin TL değerindeki altını sahibine ulaştıran taksiciye ödül

    © DHA /
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009091042811313-1-milyon-lira-degerindeki-altini-sahibine-ulastiran-taksiciye-odul/

    İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan Murat Yavuz, aracında unutulan 1 milyon 250 bin TL değerindeki altın dolu çantayı sahibine teslim etti. Yavuz, çanta sahibinin kendisine yalnızca 400 TL verdiğini, duraktaki taksicilerin ısrarı üzerine bir yarım altın daha verdiğini söyledi.

    Evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Murat Yavuz, 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Çankaya Gazi Osmanpaşa Bulvarı'ndan müşteri aldı.

    Bornova'ya gitmek istediğini söyleyen müşteri, istediği yere geldiğinde ücretini ödeyerek araçtan indi. İnen müşterinin ardından koltukta duran çantayı fark eden Yavuz, içini açtığında altın olduğunu gördü. Bunun üzerine Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı arayarak durumu bildirdi. Odadakiler çantasını unutan vatandaşı buldu. Taksi şoförü Yavuz, altın dolu çantayı sahibine teslim etti. O anlar durağın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde çantanın sahibinin geldikten sonra altınları sayarak teslim aldığı görülüyor. Unutulan çantanın içinde piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olan yaklaşık 2.5 kilogram altın olduğu belirtildi. Çantanın sahibinin Yavuz'a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın verdiği belirtildi. Altın dolu çantayı sahibine teslim eden taksi şoförüne, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından da plaket verildi.

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksici Tarık Mum, aracına binen M.K.'nın, aracında unuttuğu 60 bin TL'yi sahibine teslim etti.
    © DHA /
    Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
    ‘Bozuk para zannettim’

    Yaşanan olayı anlatan taksi şoförü Murat Yavuz, şunları kaydetti:

    "Yolcuyu bıraktıktan sonra unutulan çantayı fark ettim. Bir gözü kilitliydi ve oldukça ağırdı. Çantayı elime aldığımda altın olabileceğini tahmin etmemiştim ve bozuk para var zannettim. Başka bir şeye de pek ihtimal vermedim. Merak ederek içini açtığımda altın dolu olduğunu gördüm. Bunun üzerine durumu hemen Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bildirdim. Sahibi arar diye kendi irtibat numaralarımı verdim. Yaklaşık 3 saat sonra çantanın sahibi beni aradı ve onu hatırlayıp hatırlamadığımı sordu. Çantasının bende olduğunu ve bağlı olduğum taksi durağına gelerek teslim alabileceğini söyledim. Çantanın sahibi teşekkür ettikten sonra 'Senin yerinde başkası olsaydı vermeyebilirdi' dedi.”

    ‘Önce 400 lira verdi, duraktaki arkadaşların ısrarı üzerine bir yarım altın daha hediye etti’

    Çantayı sahibine teslim ettiği için pişmanlık duymadığını belirten Yavuz, "Altınları tek tek saymasını istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka sıkıntılar yaşamak istemedim. Bana teşekkür ettikten sonra 400 lira verdi. Bunun üzerine duraktaki arkadaşların ısrarı üzerine bir yarım altın daha hediye etti. Arkadaşların ısrarı olmasa sadece 400 lira verecekti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bulduğum altınların değeri az değil. Bir insanın hayatını değiştirebilir, ancak yine olsa yine aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

    © DHA /
    Taksisinde unutulan 70 bin lirayı sahibine teslim etti
    Oda Başkanı Anık’tan plaket: İlk kez bu kadar yüksek bir meblağın unutulduğuna şahit oldum

    Taksi şoförüne plaket takdim eden Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, yaşanan olaydan dolayı gurur duyduklarını söyledi: "Duyarlı davranışından dolayı meslektaşıma teşekkür ediyorum. Çünkü ortada insanların kafasını karıştırabilecek bir meblağ var. Ben de ilk kez bu kadar yüksek bir meblağın takside unutulduğuna şahit oldum. Tabi bu durum odamız için de gurur kaynağı oldu. Oda olarak kendisini plaket ve ufak bir hediyeyle onurlandırmak istedik.”

    Etiketler:
    İzmir, Hediye, durak, Altın, Taksi
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