CHP Sözcüsü Öztrak: Kovid-19 testim pozitif çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını kişisel Twitter hesabında duyurdu. "Yaptırdığım Kovid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim" diyen Öztrak, şöyle devam etti:
"Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."
Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 9, 2020
Sağlık durumum şu an gayet iyi.
Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.
Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim.
Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.
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