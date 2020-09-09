AFAD: Bingöl Karlıova'da saat 22:32'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.5 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Erzurum ve birçok çevre ilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 22:23'te 3.5, 22:32'de 4.1 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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