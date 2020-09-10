İstanbul Valisi Yerlikaya'dan filyasyon açıklaması

Vali Yerlikaya Twitter hesabından filyasyon ekipleri ve izolasyon ihlaline ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul'da 642 filyasyon ekibinin sahada olduğunu belirten Yelikaya, "Ortalama filyasyon süremizi 16’dan 15 saate düşürdük. Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da 642 #filyasyon ekibimiz sahada.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 10, 2020
Ortalama filyasyon süremizi 16’dan 15 saate düşürdük.
Bugüne kadar, test sonucu pozitif olan veya pozitif kişilerle teması nedeniyle 14 günlük evde izolasyonu ihlal eden 440 kişi hakkında idari, 86 kişi hakkında adli işlem yapıldı. pic.twitter.com/gcD83WNyOA
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