Bakan Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67

Sağlık Bakanı Koca, il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Türkiye genelinde baktığımızda yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım yüzde 67" diyen Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili ise "Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Alınan sıkı önlemler sayesinde vaka sayısını azaltmaya başlamıştık. Kısıtlamaları katı şekilde sürdürmek hiçbir ülkede mümkün olmamıştır. Bizde de tedbir dönemi başlatmıştık. Burada önemli olan kontrollü hayat tarzı ile asgari seviyede tutmaktı. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı. Bazı illerimizde hızlı hasta artışından kaynaklanan sorunlar gördük. Sıkıntı yaşayan illerimizle bizzat ilgilendim. Artışta etkili olan nedenleri gözden geçirdik.

- Biraz önce ifade ettiğim üzere Van'ı merkez alarak Bitlis, Muş ve Hakkari'yi değerlendirdik.

- Van'da vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı. 65 yaş üstünde; Van'da dört kat, Bitlis Hakkari ve Muş'ta üç kat gördük. Büyüklerimizi koruma konusunda çaba göstermeliyiz.

- Alışkanlıklarımız ve geleneklerimiz bizi kontrollü olmayan bir sosyal hayatla yüz yüze getirdi.

- Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47.

- 'Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye yükseltiyoruz.

- Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise 32. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.

- Temaslı ve şüpheli kişilerin kendilerini kesinlikle izole etmesini istiyoruz.

- En fazla riske maruz kalanlar sağlık personelimiz. Bu fedakarlıkların, dikkatsizliğe feda edilmesini bekleyemeyiz. Vatandaşlarımızın ihmalleri bizi çok üzüyor.

Soru-Cevap

- (Grip aşısı) Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma konusunda sorun yaşamayacağız.

-(Heybeliada Sanatoryumu) Heybeliada'daki hastane kullanılabilir durumda değil. Pandemi hastanesi için gündeme geldi. Ama şu anda ilave hastaneye ihtiyaç yok. İstanbul'da yeni bir pandemi hastanesi ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Yeni açılan hastanelerimizle birlikte personel alımı gündeme gelebilir.

- Pandeminin yaşandığı bu dönemde, 83 milyon herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Çünkü hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, milletvekili olabilir, yönetici de olabilir, sorumluluk sahibi kişilerin daha ciddi anlamda sorumluluğunun yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum.

- (Aşı çalışmaları) Almanya'daki çalışma Pfizer'ın çalışması. Bu çalışmasıyla ilgili faz3 çalışmasına kadar gelmiş oldular. Bu faz3 çalışması Türkiye'de de başlandı. Türkiye'de 10'a yakın üniversitemiz bu çalışmayı bakanlığımızın izin vermesiyle başlatmış oldu. Çin'de aşıyla ilgili dosyası aşı bilim kurulu tarafından yeterli görülen, faz1 faz2 çalışmaları yapılıp uygun görülen, faz3 çalışması için de müracaat edildi. Bakanlık olarak da izin verdik. Yine 10 merkezde faz 3 çalışması başlamış oldu.

- Biz niye izin veriyoruz? Faz 1 faz 2 insan çalışmaları yapılmış olan, daha geniş insan topluluğuna ve birden fazla ülkede yapılma zorunluluğu olduğu için biz özellikle insanımıza, Türkiye'de genetik farklılık olmak üzere bu aşıların etkisini bilmek istiyoruz. Çünkü ona göre de aksiyon almak istiyoruz.

- Aşı bilim kurulu değerlendirmesini yapmış olur, muhtemelen önümüzdeki hafta Rusya'daki aşının faz3 çalışmasına izin verebiliriz. Türkiye'de yaptığımız 13 aşı çalışması var. Bu aşı çalışmaları faz 1'e kadar gelmiş oldu ama başlamadı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar faz 1 çalışması başlayabilir. Ama aşının ortaya çıkması sanırım 2021'in başlarında olur. Muhtemelen nisan mayıs haziran'da birkaç çalışma sonuçlanabilir.