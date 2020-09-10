İstanbul’da molotoflu eylem yapacak olan 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi

İstanbul'da PKK’ya yönelik operasyonda, molotoflu eylem hazırlığında olduğu belirtilen iki şüpheli yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın edindiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül günü Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Erenler Caddesi'nde şüpheli 3 maskeli şahsın ses bombası ve havai fişek kullandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, cadde üzerinde detaylı arama çalışması gerçekleştirildi.

İki şüpheli çalılık alanda atılmaya hazır molotoflarla yakalandı

Erenler Caddesi üzerinde detaylı incelemelerde bulunarak bölgeyi abluka altına alan emniyet ekipleri, çalılık alanda gizlenmiş J.K. ve M.Ç. isimli şüpheli şahısları atılmaya hazır 3 adet hazır fitilli molotof, bir çift inşaat eldiveni, 1,5 litre pet şişe içerisinde benzin ile yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şüpheli şahıslar polis merkezine götürülürken, ekipler şahısların evlerinde arama yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin evinde kuru sıkı tabanca ve PKK bayrakları ele geçirildi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheli J.K. ve M.Ç. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.