MİT operasyonu ile Ukrayna’da yakalanan İsa Özer İstanbul’a getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, uzun süreden bu yana PKK/KCK üyeliğinden aranan ve Ukrayna'da olduğu belirlenen İsa Özer'i, düzenlenen operasyon ile yakalamış ve Türkiye’ye getirmişti.

MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanan Özer, hava yoluyla İstanbul'a getirildi. PKK/KCK’nın yurtdışı yapılanmasında yer aldığı belirtilen İsa Özer, akşam saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne baklı ekiplerce İstanbul Havalimanı’nda MİT mensuplarından teslim alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen Özer'in Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu sürüyor. Özer'in yarın gün içinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.