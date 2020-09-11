İnce 'Parti kurayım mı?' diye sordu, vatandaşlar yanıt verdi

Muharrem İnce, yolculuğu sırasında kendisini selamlayan vatandaşlara “Parti kurayım mı?” diye sordu. Vatandaşlar ise “Kur, kur” diye yanıt verdi.

1000 Günde Memleket Hareketi kapsamında Van, Hakkari ve Şırnak'ı ziyaret eden Muharrem İnce, dün akşam saatlerinde Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı.

Yaptığı çalışmaların ardından parti kuracağı yönündeki iddialara da yanıt veren İnce, "Ben önce milleti dinliyorum. Önce milleti dinleyeceğim. Millet ne diyecek. Millet karar verecek ne yapacağımıza" diye konuştu.

Muharrem İnce, yolculuğu sırasında kendisini selamlayan vatandaşlara “Parti kurayım mı?” diye sordu. Vatandaşlar ise “Kur, kur” diye yanıt verdi.

Doğu illerimizi gezmeye devam eden Muharrem İnce Şırnak'a giderken otobüsü bir köyde durdurdu. Burada yöre halkının şikayetlerini dinleyen @vekilince'ye yöre halkı "Parti kurun, vallahi destekçiniziz." dedi. #MemleketHareketi 🇹🇷



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