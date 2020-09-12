Dilipak, TGC'den ihraç edildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), 'AKP'nin papatyaları' ve 'İnanmamanız gerekmez mi idi?' başlıklı yazıları nedeniyle Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı ihraç etti.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel Twitter hesabı üzerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden (TGC) ihraç edildiğini duyurdu.

Dilipak, ilgili paylaşımında "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 'AKP'nin papatyaları' ve 'İnanmamanız gerekmez mi idi' başlıklı yazılarım nedeniyle şahsımı oybirliği ile üyelikten ihraç etmiştir" ifadesine yer verdi.

Turkiye Gazeteciler Cemiyeti @TGCTr "AKP'nin Papatyaları" ve "inanmamanız gerekmez mi idi" başlıklı yazılarım nedeniyle şahsımı oybirliği ile üyelikten ihraç etmiştir. pic.twitter.com/XRpoQzPXdn — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) September 11, 2020

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