Erdoğan: Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz hak ve menfaatlerini her koşulda koruyacağını gösterecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her koşulda koruyacağını tüm dünyaya gösterecektir" dedi

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Sakarya Zaferi, bugün hala varlığımızı hazmedemeyip boş hevesler peşinde koşanların akıbetlerinin yine hüsran olacağının nişanesidir" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Tarihi büyük zaferlerle dolu milletimiz, Milli Mücadeledeki ruh ve kararlılıkla hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğini, hak ve menfaatlerini her yerde ve her koşulda koruyacağını dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm dünyaya gösterecektir."

Erdoğan, "Partimize emek vermiş, eskilerin dediği gibi teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşımızla irtibatımızı güçlendireceğiz" diye ekledi.

"Türkiye olarak aynı anda birden çok cephede çetin bir mücadele veriyoruz, içeride, sınır ötesinde, ötenin ötesinde de veriyoruz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizi terörle baskıyla ekonomik tetikçileriyle hedef alanların amacı bizi onurlu ve kararlı duruşumuzdan vazgeçirmektir."