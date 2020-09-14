Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan, "İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik" açıklamasını yaptı.
Vali Polat, daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şu açıklamayı yapmıştı:
"İlimizde Kovid-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir."
İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik.— Ziya POLAT (@ziyapolat73) September 13, 2020
Lütfen #SağlıkİçinHepimizİçin izolasyon kurallarına uyalım.
😷↔️🧼 pic.twitter.com/Gx5es9n5gC
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