Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Yozgat'ta Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiği bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan, "İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik" açıklamasını yaptı.

Vali Polat, daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şu açıklamayı yapmıştı:

"İlimizde Kovid-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir."

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik.



Lütfen #SağlıkİçinHepimizİçin izolasyon kurallarına uyalım.



😷↔️🧼 pic.twitter.com/Gx5es9n5gC — Ziya POLAT (@ziyapolat73) September 13, 2020

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