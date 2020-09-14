Kayıt
15:47 14 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    EGM'den koronavirüs sürecinde alkolmetre ile nasıl ölçüm yapıldığına dair açıklama

    © Flickr /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103883/50/1038835056_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_878382da4c4685e2aea29d700dc39a86.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009141042843233-egmden-koronavirus-surecinde-alkolmetre-ile-nasil-olcum-yapildigina-dair-aciklama/

    Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile koronavirüs salgını döneminde alkol ölçümlerinin nasıl yapıldığı konusuna açıklık getirdi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sürücüler üzerinde alkol testi teknik cihazlarla yapılan bir denetim olup kişinin alkol alıp almadığı uygulamada iki şekilde tespit edilebilmektedir. Birinci yöntem nefesten alkol ölçümü yapılması, diğeri kandan numune alınarak analiz edilmesidir. Nefesten alkol ölçümü kolluk görevlilerimizce yol kenarı denetim noktalarında hızlı ve pratik bir şekilde yapılmakta olup Covid-19 bulaşı riskinin en aza indirilmesine yönelik uygulamaya konulan tedbirler kapsamında, icra ettiğimiz tüm faaliyetlerde olduğu gibi alkol denetimlerimizde de kural ihlalini tespit etmek yanında sürücülerin ve personelimizin sağlığının korunması için mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına uyulması önceliğimizdir” ifadelerine yer verildi.

    'Görevlimiz kesinlikle ağızlığa temas etmemekte'

    Açıklamada denetimlerin hangi aşamalarda gerçekleştiğine dair bilgilerde yer aldı. Bu aşamalar şu şekilde sıralandı:

    “Görevlimiz mutlak suretle maskesi, eldiveni ve siperliği takılı halde sürücüyle iletişim kurmakta ve belge kontrolleri sırasında sürücülerle hiçbir fiziki temas ve belge alışverişi olmamakta. Poşetinde olan ağızlık sürücü tarafından kutudan alınmakta, sürücü tarafından poşetinden çıkartılarak alkolmetre cihazına takılmakta. Görevlimiz kesinlikle ağızlığa temas etmemekte. Test sonrasında ağızlık yine sürücü tarafından çıkarılmakta ve önceden hazırlanmış olan atık kutusuna atılmakta. Testlerde kullanılan cihazların dış yüzeyi her gün uygulama bitiminde dezenfektanla temizlenmekte, periyodik olarak kalibrasyonları ve bakımları yapılmakta.”

    ​'Her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bu durum bulaşıya neden olabilecek bir husus değil'

    Alkolmetre cihazının teknik özelliklerine de yer verilen açıklamada, "Cihazda nefesi geri çekmeyi engelleyen mekanizmalar bulunmakta olup, geri çekilmeye çalışıldığında çekilen hava alkolmetre içerisindeki nefes değil, ağızlığın diğer tarafından gelen temiz hava olmakta. Her ölçümde ağızlık değiştirildiği için bu durum bulaşıya neden olabilecek bir husus değil. Cihaz, açılırken dışarıdaki temiz havayı alıp tekrar dışarıya vermekte, bir anlamda kendisini temizlemekte. Her test sonrasında cihaz ikinci bir ölçüm için bir süre beklemede kalmakta ve bu sırada otomatik olarak içerisindeki analiz edilmiş olan nefes dışarı atılarak temizlenmekte. Ölçüm anında cihaz içerisinde nefes bulunmamakta. Üfleme sırasında nefes ağızlık içerinde yukarı veya aşağı şekilde yön değiştirmekte, tükürük partikülleri ağızlık iç çeperine yapışmakta, nefes ise doğrudan karşıya gitmeyerek görevliye ulaşmamakta. Sayılan bu hususlar bulaşı riskini ortadan kaldırmakta ve cihazlarımızı güvenli hale getirmektedir" denildi.

    'Cihazlar her üfleme noktasında kendilerini otomatik olarak temizlemekte'

    Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda yer alan videoda denetimleri anlatan görevli trafik polisi, “Nefesten alkol ölçümü trafik ekiplerimizce yol kenarı denetim noktalarımızda hızlı ve pratik şekilde yapılmakta. Alkolmetre cihazlarının temizliği ve hijyeni son derece önemli. Alkolmetre cihazları ölçüm sonrasında içerisindeki nefesi dışarı atan ve kendisini temizleyen bir mekanizmaya sahip. Günlük olarak alkolmetre cihazlarının temizlikleri yapılmakta ve periyodik olarak kalibrasyonları yerine getirilmekte. Durdurulan sürücüye alkol denetimi için durdurulduğunu, isterse araçlarında isterse ayakta rahat bir şekilde üfleme yapabileceklerini söylüyor arkadaşlarımız. Sürücüler güvenli bir şekilde ağızlıkları görevli arkadaşımızdan kendileri almakta ve sonra bu ağızlık poşetini kendileri alkolmetre cihazına takmaktalar. Burada cihazlar her üfleme noktasında kendilerini otomatik olarak temizlemekte” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Alkol, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet Genel Müdürlüğü
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İtalya: Avrupa’nın en uzun süren ayrılığı bitti, milyonlarca öğrenci ders başı yaptı
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    2020 yılının ilk yarısında Türkiye-Rusya ticaret hacmi
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet