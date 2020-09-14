MEB duyurdu: 6 kitaptan oluşan bir set hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için, okuma yazma sürecini eğlenceli hale getirerek, kolaylaştıracak 6 kitaplık bir set hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, salgın sürecinde 'Özelim Eğitimdeyim' adlı mobil uygulama ve e-kütüphane ile birbirinden farklı içeriklerin özel öğrenciler ve aileleriyle buluşturulduğu belirtilerek, 21 Eylül'de anaokulu ve ilkokul 1. sınıf düzeyindeki özel gereksinimli öğrenciler için yüz yüze eğitimde ilk ders zilinin çalacağı hatırlatıldı.

Bakanlığın özel öğrenciler için şimdi de okuma yazma sürecini eğlenceli hale getirerek, kolaylaştıracak bir set hazırladığı kaydedilerek, 'Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum' adlı setin hem mobil uygulamada hem de orgm.meb.gov.tr adresindeki elektronik kütüphanenin ilk rafında yerini aldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okuma yazma sürecindeki özel gereksinimli öğrencileri yakın ilgi ve özel materyallerle desteklemek için yeni kaynaklar sunduklarına işaret etti. Bakan Selçuk, "6 kitaptan oluşan 'Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum' seti, öğretmenler için hazırlanan özel kılavuzuyla birlikte öğrencilerin yüz yüze eğitim sürecini büyük ölçüde kolaylaştıracak. Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum setleri, özel eğitim sınıflarına ulaştırılmak üzere 81 ile gönderildi. Aileler bu sete ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasından ve ‘orgm.meb.gov.tr’ adresindeki elektronik kütüphaneden rahatlıkla ulaşabilecek" ifadesini kullandı.

Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum Okuma Yazma Seti, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuma yazma alanındaki el göz koordinasyonunu güçlendirme, görsel ve işitsel algı becerilerini geliştirme, okuduğunu/dinlediğini anlama, söyleneni yazma, bakarak yazma ve akıcı okumalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Setin ayrıca, özel öğrencilerin okuduğu cümle-metin ile ilgili soruları cevaplama, cümlede eksik bırakılan bölümleri doğru şekilde tamamlama, ses- hece-harf- sözcük- cümle ve metin bilgisi kazanma ve okuduklarına ilişkin yorum yapma gibi birçok alanda yaşadıkları güçlükleri gidermede yardımcı olması bekleniyor.