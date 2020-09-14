Pınar Gültekin’in katili boşanma davası açan eşine 5 milyon TL tazminat ödeyecek

Muğla’nın Ula ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı, eşi E. Avcı tarafından Muğla’da açılan anlaşmalı boşanma davası için Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesinde ifade verdi. Avcı boşanma davası açan eşine 5 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödemeyi kabul etti.

Geçen temmuz ayında öldürülen Pınar Gültekin’in Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan katili Cemal Metin Avcı, cezaevi jandarmasının geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirdi.

7 Ağustos 2020 tarihinde anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden eşi E. Avcı’nın açtığı boşanma davasının Muğla’da görüleceği bildirildi.

Cemal Metin Avcı, boşanma davasında ilişkin protokol şartlarına yönelik hakimin sorularını yanıtladı, boşanma protokolünde yer alan eşi ile ortak çocukları C.A. Avcı’nın velayetinin annesine verilmesini, karar kesinleştikten sonra çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemeyi kabul etti.

Eşi E. Avcı’ya maddi manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi kabul eden Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketini bedel talep etmeksizin eşine devrini, aynı zamanda Muğla’da bulunan bir taşınmazla iki ayrı aracı da devretmeyi kabul etti.

Cemal Metin Avcı’nın Afyonkarahisar 1. Aile Mahkemesince alınan ifadesi Muğla Aile Mahkemesine gönderildi.