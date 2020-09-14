Putin: Belarus halkı, ülkedeki mevcut durumu dışarıdan talimat almadan çözüme kavuşturmalı

Putin ve ülkesinde geniş protestolara neden olan seçimlerden sonra ilk yurtdışı ziyaretini gezisi gerçekleştiren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Soçi'de bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Putin, "Belarus'ta yaşananları, seçimlerle ilgili iç siyasi olayları görüyoruz ve elbette biliyoruz. Siz bizim tutumumuzu iyi biliyorsunuz. Biz, Belarus halkının dışarıdan hiçbir talimat ve baskı olmadan, sakin bir şekilde ve diyalog halinde bu durumu çözüme kavuşturmalarını ve bundan sonraki işleyişe ilişkin ortak karara varmalarını istiyoruz" dedi.

'Belarus'la varılan tüm mutabakatlara bağlıyız'

Rusya'nın Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü anlaşmalarından doğan tüm mutabakatlara bağlılığını koruduğunu kaydeden Rus lider, "Belarus'u en yakın müttefikimiz olarak görüyoruz ve daha önceki telefon görüşmelerimizde birçok kez belirttiğim gibi üstlendiğimiz tüm yükümlülükleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

'Belarus'taki Rus askerler tatbikattan sonra dönecek'

Belarus'taki iç karışıklık döneminde Rusya, Belarus ve Sırbistan askerlerinin katılımıyla düzenlenen Slav Kardeşliği-2020 tatbikatına ilişkin spekülasyonlara yanıt veren Putin, Rus askerlerin tatbikattan sonra ülkelerine döneceklerinin altını çizdi. Rus lider, tatbikatın geçen sene planlandığını ifade etti.

Putin, 2020'nin geri kalan bölümünde Rusya ve Belarus'un her ay hem Rusya hem de Belarus topraklarında askeri alanda ortak faaliyetler gerçekleştireceğini söyledi.

'Sputnik V'nin son test aşamasına Belarus'ta da başlandı'

Putin, Rusya tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye ilişkin açıklamasında Rus aşısının son test aşamasının Belarus'ta da başladığını ve Belarus'un aşıyı alan ilk ülke olacağını vurguladı.

'Ticaret hacmini yeniden artırmalıyız'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm ülkeler arasında olduğu gibi Rusya ile Belarus arasındaki ticaret hacminin düşüşte olduğuna dikkat çeken Putin, bunu yeniden yukarıya çıkarmaları gerektiğini kaydetti.

Putin, Belarus'a 1.5 milyar dolarlık kredi sağlayacaklarını ekledi.

'Rusya'ya daha yakın durmamız gerektiğini gördük'

Putin'den sonra söz alan Lukaşenko, Rusya'ya ülkedeki iç karışıklık sırasında verdiği destek nedeniyle teşekkür ederken yaşananların Minsk ve Moskova için ciddi bir ders olduğunu söyledi. Ülkesinde yaşananları Putin'e ayrıntılı olarak anlatacağını belirterek son gelişmelerin Belarus'un Rusya'ya daha yakın durması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Lukaşenko, hükümet olarak bazı kırmızı çizgilerinin bulunduğunu ancak muhalefetin bu kırmızı çizgileri henüz geçmediğini belirtti.

'Rusya ve Belarus, ordularını dış saldırganlığa karşı hazırlamalı'

Belarus'taki tatbikata değinen Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un daha önce tatbikatlar yaptığını ve bundan sonra da yapacağını kaydederek "Tatbikat yapıp yapmayacağımızı kimseye soracak değiliz. İsteyen bu tatbikatlara katılır, istemeyen katılmaz. Önümüzdeki yıllarda da bu tür tatbikatları planlayacağız ve gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Rusya ve Belarus'un ordularını olası dış saldırganlığa karşı hazırlamaları gerektiğinin de altını çizdi. Lukaşenko, Belarus'un Sputnik V aşısını alacak ilk ülke olması nedeniyle Putin'e teşekkürlerini sundu.