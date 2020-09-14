Türkiye'de koronavirüsten 63 can kaybı: 1716 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili son verileri paylaştı. Buna göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 119'a ulaştı.

24 saatte 112 bin 563 test yapıldı ve 1716 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 292 bin 878 oldu.

Ağır hasta sayısı ise 1301'e yükseldi.

'Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım" açıklaması yaptı.

Koca: Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla https://t.co/ABwfZkSXAd pic.twitter.com/cdATxcytfR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 14, 2020

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