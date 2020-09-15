İstanbul’da bisikletlilere özel vagon

İBB iştiraki Metro İstanbul, şehirde hareketliliği artıracak bir yenilik başlattı. Raylı sistemlerde bisikletle seyahat etmek isteyen yolcular, belirlenen saatlerde araçların son vagonlarını kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, trafikteki araç sayısını azaltmak ve trafikte geçen saatlerin olumsuz etkilerinin önüne geçmek amacıyla araçlarda bisiklet kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

İstanbullular, 16 Eylül tarihinden itibaren katlanabilir bisikletleriyle gün boyunca, katlanamayan bisikletle ise 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saatleri dışında trenlerin son vagonunda ek ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Bisikletli yolculara getirilen kurallar sayesinde, diğer yolcular da olumsuz etkilenmeden güvenli bir şekilde seyahat edebilecek.

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