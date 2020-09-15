Fatsa ve Kastamonu'da halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde sigara içmek yasaklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesi ve Kastamonu'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bazı yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya yoğunluğunun en fazla olduğu caddeler ve sahil bandında sigara içmek yasaklandı.

Fatsa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fatsa’da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sahil Caddesi (Atatürk Parkı, İskele de dahil olarak Fatsa İskelesi ile Çekek Yeri Arası), Plevne Caddesi, Reşadiye Caddesi (Fatsa Askerlik Şubesi ile Yeni Kumru Caddesi’nin Kesiştiği Yol Arası), Pazar Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Eski Hal Sokak (Trafiğe Kapalı Alan), Meydan Sokak (Cumhuriyet Meydanı ile Kavlan Ağacı Arası), Ahmet Cevat Güvenkaya Caddesi (Dereüstü Caddesi), Hacı Hulusi Baba Caddesi, Yeni Kumru Caddesi ( Cumhuriyet Meydanı ile Beyaz Fırın Arası), İnönü Caddesi (Trafiğe Kapalı Alan), Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, ATM önleri, Bolaman Mahallesi, Yalıköy Mahallesi ve ilçemiz merkezinde kurulan Pazar yerlerinde Kovid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, kullanılan maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla pandemi dönemi boyunca açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştır” denildi.

İlçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu sokak, cadde ve alanlarda pandemi dönemi boyunca sigara içilmesi yasaklanmıştır.



Kurallara aykırı davrananlara Dokuz tuşu 900 ₺ idari para cezası uygulanacaktır pic.twitter.com/dckhjDFvHE — T.C. Fatsa Kaymakamlığı (@FatsaKaymakamlk) September 15, 2020

​'Kararlara uymayanlar hakkında işlem yapılacak'

Kastamonu Valiliği de İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kararlar alındığını duyurdu.

⚠️ ÖNEMLİ DUYURU ⚠️



Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken yerler ile semt

pazarlarında pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/lHL9XoOCsE — Kastamonu Valiliği (@kastamonuvalilk) September 15, 2020

​Vatandaşların alınan kararlara uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, parklar, sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, pazarcı esnafı ve ürün satışı yapan köylüler haricinde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kararlara uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılacağı da vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.