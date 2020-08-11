'Sigara içen gençlerin koronavirüse yakalanma olasılığı 5 ila 7 kat daha fazla'

ABD'de Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, sigara ya da elektronik sigara kullanan gençlerin yeni tip koronavirüse yakalanma olasılığının 5 ila 7 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Stanford Üniversitesi tarafından yeni bir araştırmada, sigara ya da elektronik sigara kullanan gençlerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) daha kolay yakalandığı saptandı.

Araştırmada, Kovid-19 testi yapılan genç yetişkinlerde, sigara içtiğini veya e-sigara kullandığını belirtenlerin, sigara içmeyenlere göre enfekte olma olasılığının 5 ila 7 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Stanford Üniversitesi'nde pediatri profesörü ve araştırmanın yazarlarından Bonnie Halpern-Felsher, NBC News'e yaptığı açıklamada 'şaşırdıklarını' ifade ederek, rakamların bu kadar yüksek çıkmasını beklemediklerini kaydetti.

Bu, ABD'de gençlerin sigara ve elektronik sigara kullanımının koronavirüsle olan ilişkisine dair ilk ulusal çaplı araştırma olarak öne çıkarken, araştırmada ülke genelinden yaşları 13 ila 24 arasında değişen 4 bin 351 katılımcı yer aldı.

ABD'li Demokrat Illionis temsilcisi ve Temsilciler Meclisi'ne bağlı Gözetim ve Reform Komisyonu'nun Ekonomi ve Tüketici Politikaları Raja Krishnamoorthi, daha önceki çalışmaların elektronik sigaranın koronavirüse yakalanma riskini artırdığı sonucuna varmasının ardından Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) elektronik sigaraların satışını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Krishnamoorthi, bugün FDA'ya elektronik sigaraların yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda yanıt vermesi ve eğer öyleyse, bunu nasıl yapmayı planladıklarına dair yazılı bir açıklama sunması için 18 Ağustos'a kadar süre verdi.