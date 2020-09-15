İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademeli mesai uygulamasını cuma günü açıklayacağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) temsilcileriyle kentte yapılması planlanan kademeli mesai düzenlenmesine yönelik istişarelerde bulundu.

Yerlikaya, kademeli mesai saatiyle ilgili olarak, "Niyetimiz en geç cuma günü bunu şehrimizle paylaşmak. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" dedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıya, Yerlikaya'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ve Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.