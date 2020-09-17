Hakan: Sen artık ıssızlığın ortasındaki kentli adam' olmaktan çıkıp 'Mağara adamının teki' durumuna düştün Halil Sezai

'Bittin sen Halil Sezai' başlıklı yazısında Hakan, "Sen artık hepimiz tarafından 'İncir Reçeli' diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai. Sen artık bizim gözümüzde... 'Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam' olmaktan çıkıp 'mağara adamının teki' durumuna düştün Halil Sezai" ifadelerini kullandı.

Hakan, "Sen artık hepimiz için sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai. Sen artık şu saatten sonra... Normal zamanlarda kadın hakları falan konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakârsın Halil Sezai. Sen artık sanat piyasalarında... 'Hayal kırıklığı' olarak... 'Aman dileyene el kaldıran tip' olarak.." ifadesini kullandı.